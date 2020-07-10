Ингушский депутат Якуб Белхороев задержан по подозрению в растрате 17 млн рублей

В Ингушетии по подозрению в хищении 17 млн Фонда соцстрахования задержан депутат народного собрания Якуб Белхороев.

Как пишет «Интерфакс», ожидается, что вскоре ему будет предъявлено обвинение в растрате.

По данным агентства, Белхороев приходится внуком почитаемому в республике духовному наставнику Батал-хаджи Белхороеву и является одним из лидеров баталхаджинской религиозной организации. В 2016 году он стал депутатом народного собрания республики шестого созыва от фракции «Единая Россия». До этого Белхороев занимал должность главы городского совета Магаса и работал управляющим отделением Фонда социального страхования РФ.

Отмечается, что ранее по делу об убийстве начальника центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата был арестован племянник Якуба Белхороева.