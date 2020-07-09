Полиция задержала активистов, выступавших в поддержку курьеров Delivery Сlub

В Москве и Санкт-Петербурге задержаны активисты, которые вышли на акции поддержки в защиту курьеров Delivery Club, которым с мая не выплачивали зарплату, пишет «ОВД-Инфо».

В столице была задержана активистка Тамара Ранделина. Она вышла с одиночным пикетом в поддержку трудящихся. Задержали ее только после того, как она закончила свою акцию. Сейчас она доставлена в отдел полиции по Хорошевскому району. К ней выехала адвокат Ольга Карлова.

Еще восемь человек, солидарных с сотрудниками службы доставки, задержаны в Петербурге. Шесть из них доставляют в отдел полиции №28.

Напомним, сегодня в Москве состоялась акция протеста курьеров Delivery Club, которые два месяца оставались без зарплаты. Сегодня деньги в объеме почти 10 млн рублей выплачены,а Delivery Club инициировали информационную кампанию по спасению репутации.

Профсоюз «Курьер» же требует заключить с работниками полноценные договоры, а не договоры об оказании услуг, отменить огромные штрафы и восстановить на работе тех сотрудников, которых успели уволить за протестные настроения.

Прокуратура тем временем начала проверку шести логистических компаний после прошедших протестов.