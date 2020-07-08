В Сербии протестующие из-за мер против COVID-19 ворвались в здание парламента

7 июля в Белграде состоялась акция протеста в связи с объявлением властями комендантского часа. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на международное новостое агенство Reuters.



Президент Сербии Александр Вучич ввел комендантский час, чтобы помешать распространению COVID-19. В ответ на это жители Белграда вышли протестовать. В ходе акции несколько людей ворвались в здание парламента Сербии, но были оттеснены полицейскими.



Во время протестов пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов. Задержаны 23 человека, в числе которых предполагаемый организатор штурма парламента.



Власти Сербии планируют запретить жителям покидать дома с 18 часов пятницы до 5 утра понедельника.