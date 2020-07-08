Власти отчитались о готовности трех четвертей проспекта Генерала Дорохова

7 июля Сергей Собянин побывал на стройке новой вылетной магистрали — проспекта Генерала Дорохова (Южного дублера Кутузовского проспекта).

Об этом пишет «Агенство Москва».

По словам мэра, на данный момент уже готово три четверти магистрали — остается закончить отрезок протяженностью 6 км. Собянин отмечает, что данный участок сожержит много выносов коммуникаций и инженерных сооружений. В планах было запустить его в конце следующего года, но сейчас есть вероятность закончить строительство уже к концу 2020-го.

Проспект свяжет Третье транспортное кольцо с МКАД, что позволит разгрузить Кутузовский и Мичуринский проспекты и Мосфильмовскую улицу.



В 2020 году в Москве планируется закончить около 96 км городских дорог, 22 искусственных сооружения — эстакады, мосты, тоннели, а также свыше 20 пешеходных переходов.