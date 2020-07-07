В Северной Осетии умер больной лейкозом ребенок, у которого украли полмиллиона

Мальчик, боровшийся с острым лимфобластным лейкозом, умер в Северной Осетии, с его счета было похищено 500 тысяч.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Instagram-аккаунт, созданный для сбора средств для ребенка.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Северной Осетии, на лечение мальчика, который сражался с заболеванием на протяжении пяти лет, нужны были 52 млн рублей. Родители пытались собрать эту сумму через соцсети.

Матери мальчика 1 июня позвонил неизвестный. Он заявил, что готов перевести четыре миллиона рублей, однако пояснил, что для этого необходимо оплатить комиссию в размере 500 тысяч. Женщина согласилась и перечислила указанную сумму, после чего поняла, что стала жертвой аферистов.

Вскоре полицейские задержали злоумышленников в Оренбургской области. Организатор мошенничества на момент совершения преступления находился в местах лишения свободы, откуда и звонил женщине. Выяснилось, что мужчина причастен к аналогичным злодеяниям, которые совершал на территории других субъектов России.