Ученые призвали принять меры по сохранению шотландского языка: ему дали 10 лет

По мнению экспертов исследовательского проекта Soillse и университета Горных районов и островов, шотландское сообщество, говорящее на гэльском, сейчас находится в кризисе, что может уже через 10 лет повлечь переход языка в разряд мертвых. Об этом пишет CNN со ссылкой на релиз исследователей.

Проблема заключается в редком использовании языка в обществе, а также в сокращении числа его носителей. Если в 1981 году 80% жителей островов говорили на нем, то уже к 2011 году этот показатель снизился почти на 30% – до 52%. В частности, молодые люди зачастую не говорят на нем: использующим его в среднем больше 50 лет и они живут достаточно изолировано, так что язык не передается другим поколениям.

Сейчас во многих регионах страны гэльский используется в школах, но, как отмечают исследователи, такая политика себя не оправдывает: «Гэльский язык в Шотландии, по сути, станет вторым языком или культурным наследием, а не живой реальностью сообщества говорящих», — считает автор работы Конхур О'Гиллиган.

Также отмечается, что гэльский язык используется уже более 1 500 лет.