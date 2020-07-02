Россияне пытаются выселить бездомных из своих домов в Испании

Во время пандемии бездомные мигранты стали активно захватывать жилые помещения россиян в Испании. Дома, некогда купленные для отдыха, пустовали в течение нескольких месяцев, ввиду отсутсвия возможности въезда в страну из-за карантина. Об этом сообщает «Российская газета».



Люди могут заселятся в чужие дома порой целыми семьями, невзирая на закон о неприкосновенности частной собственности. Среди мигрантов встречаются выходцы из африканских стран, СНГ, восточной Европы и США. Кроме того, среди сквоттеров встречаются испанцы среднего класса, которые не справились с ипотечным кредитом и остались без жилья.



Сейчас собственники сталкиваются с проблемой возврата своей недвижимости, т.к. данный вопрос может решаться только через судебное разбирательство, которое вполне может обернуться против настоящего владельца. Оккупанты активно пользуются лазейками в законодательстве Испании, одной из которых является невозможность проникновения стражей порядка в захваченное помещение, если им не откроют дверь. В подобных случаях собственники начали действовать сообща, объединяясь в группы и выгоняя сквоттеров.

По информации издания CNA, сейчас в Испании 14 тысяч мигрантов, число которых начало резко возрастать в конце 2019 года. В 2016 их число составляло всего четыре тысячи.