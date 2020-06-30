Кадыров сообщил об освоении почти 2 млрд выделенных на борьбу с COVID-19 средств

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил отменить требование о двухнедельном карантине для всех въезжающих в республику.

Соответствующее распоряжение он озвучил на заседании регионального оперативного штаба, передает «Интерфакс».

По словам Кадырова, теперь для того, чтобы пересечь границу Чечни, достаточно предъявить результаты анализов на COVID-19. В случае их отсутствия тестирование можно пройти на месте.

Глава региона отметил, что аэропорт «Грозный» работает в штатном режиме, в ближайшее время будет восстановлено железнодорожное сообщение.

Кадыров опроверг информацию о том, что с 5 июля в республике снова вводится режим ограничений, заверив, что «в целом» эпидемиологическая ситуация находится под контролем. «Больницы возвращаются в штатный режим. Система здравоохранения обеспечена современными СИЗ, медикаментами, ИВЛ, кислородными аппаратами и, самое главное, специалистами высокого уровня», – написал глава региона в Telegram-канале. По его словам, всего на борьбу с коронавирусом в Чечне выделено более 2,5 млрд рублей. «Это средства федерального и республиканского бюджетов. На сегодняшний день освоено 78%», – сообщил он.

Также Кадыров рассказал о внедрении более 30 федеральных и региональных мер поддержки населения и бизнеса.

За сутки в ЧР выявлено 14 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности с начала пандемии, по официальным данным, в регионе зарегистрировано 1708 инфицированных, 1181 человек выздоровел.