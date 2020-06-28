СК и полиция начали проверки на месте незаконных сбросов отходов "Норникеля"

Управление СК по Хакасии и Красноярскому краю начало проверку по материалам, опубликованным «Новой газетой».

Напомним, спецкор издания Елена Костюченко совместно с активистами «Гринпис» обнаружила утром, как с производства «Норникеля» продолжают сбрасывать отходы с тяжелыми металлами в тундру. Редакция предоставила все видеосвидетельства.

Также «Интерфакс» сообщает, что полиция на месте незаконной перекачки отходов начала проверку по факту наезда трактора на служебную машину силовиков. Отмечается, что водитель неудачно совершил маневр, а не нанес урон умышленно.