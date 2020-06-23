Из-за пандемии в Москве увеличился объем неперерабатываемого мусора

Мусорные операторы опубликовали данные о составе мусора москвичей и жителей Подмосковья за март и апрель. Так, оператор МСК-НТ сообщил, что уменьшилось число пригодных для переработки фракций, пишет «+1».

В «Эколайн» говорят, что рост числа доставок привел к тому, что на мусорках увеличились объемы одноразовой посуды и упаковки. Увы, большая часть из этих объемов тоже оказывается непригодной для переработки.

Также операторы отмечают, что москвичи решили перебрать свои шкафы и выкинуть ненужную одежду. Тканевого мусора стало на 10-15% больше.

В Подмосковье коммунальщики отмечают рост объема упаковок от бытовой техники и продуктов. Также отмечается, что общий объем мусора по сравнению с прошлым годом за тот же период вырос на 28%.

Отмечается прирост старой мебели и строительных отходов на мусорках, где их на самом деле быть не должно. Для них предусмотрены специальные контейнеры.