Олег Шеин: У подозреваемой в убийстве сына астраханки что-то творилось с головой

Профсоюзный деятель и уроженец Астрахани Олег Шеин прокомментировал дело астраханки Галины Морозовой, задержанной по подозрению в убийстве сына.

Напомним, женщину задержали. Следствие подозревает, что она в начале марта ударила задержавшегося на прогулке 12-летнего сына гантелей, чем убила его. Труп ребенка нашли забетонированным в подвале дома одного из родственников.

В разговоре с «Говорит Москва» Шеин подтвердил, что Морозова участвовала в политической жизни региона и состояла в партии «Справедливая Россия». Но политик покинула организацию, поскольку однопартийцы отказались поддержать ее выдвижение на выборы губернатора.

«У человека что-то творилось с головой довольно долго. Я бы не сказал, что она вспыльчивая. Она человек, который внутри себя что-то держал, а потом это неожиданно проявлялось. Это не было в режиме какой-то там спонтанной вспышки, как бывает у холериков. Это было в режиме, когда у человека что-то внутри происходит в голове», — рассказал Шеин.

Он отметил, что в марте позвонил Морозовой со словам соболезнования, когда так написала в соцсетях о пропаже сына.