Полиция завела дело об угрозах "арматуркой Кашина" главреду красноярского канала

Полиция возбудила уголовное дело по факту угроз главреду красноярского телеканала ТВК Марии Бухтуевой. Об этом пишут «Такие дела».

По словам Бухтуевой, угрожать ей начал неизвестный человек после того, как она сделала репост текста «Новой газеты» от 22 мая, где она в числе других начальников редакций СМИ говорит о преследованиях медиа со стороны Генпрокуратуры и Роскомнадзора.

Под этим постом появилась грубая угроза. В непечатном тексте представительнице СМИ обещали отрезать язык и советовали оглядываться. Завершалось послание строчкой: «”Арматурка Кашина” отлично прочищает остатки мозгов». (речь идет об инциденте 2010 года, когда двое неизвестных жестоко избили журналиста Олега Кашина).

В МВД ведут разбирательство по части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством.