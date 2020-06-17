Открытие веранд кафе после карантина: как это было

Корреспондент Sobesednik.ru посидела за летним столиком в числе первых посетителей частично заработавших заведений общепита.

Веранды баров, пабов, кафе, ресторанов – у кого они есть – вновь заработали в столице во вторник, 16 июня, в рамках снятия ранее введенных ограничений из-за пандемии коронавируса. Мы с товарищем тут же забронировали столик в одной из них – крафт-баре, что между станциями метро «Добрынинская» и «Павелецкая». Бронировали накануне, как только заведение заработало (тогда еще навынос и на доставку), и нас сразу предупредили, что намечается ажиотаж и что столик за нами оставляют на два часа максимум.

Оказалось, ажиотаж возник намного раньше – не вечером, а в ночь открытия. Об этом рассказал подвозивший нас таксист, отметивший, что всю ночь, начиная прямо с полуночи, когда ставить столики стало законным, развозил первых счастливых клиентов, решивших отметить новый этап смягчения ограничений. «Многие не смогли открыться, например, на Арбате, – отметил он. – Причем хорошие заведения, рассчитанные на нас, обычных людей, любящих посидеть и выпить в приятном месте. Теперь не посидят… Скоро вместо них будут работать одни крупные игроки, имеющие бешеную сеть. Они выжили, так как все это время не прекращали работать навынос и на доставку».

Крафт-бар, который посетили мы, тоже уцелел благодаря этим двум опциям, хотя бар принимал заказы на доставку всего на два дня в неделю – на среду и пятницу, а навынос работал лишь до 21:00. Поэтому неудивительно, что на открытии веранды всего на пять столиков царила особая праздничная атмосфера. Казалось бы, обычные посиделки после окончания трудового дня, а сколько радости, новых и забытых старых ощущений, – и будто это уже целое культурное событие. Наш столик на 7 вечера оказался последним незанятым. Те, кому не хватило столиков, уселись на длинную лавочку вдоль кустов. На заказ выстроилась огромная очередь. Также стояла отдельная небольшая очередь в туалет. Несмотря на то, что внутри три кабинки, пускали внутрь строго по одному. Даже тем, кто пришел вдвоем, не разрешали пройти вместе.

– Совсем без туалетов для клиентов мы работать не можем, мы же все-таки бар, где пьют и едят, – объяснил Sobesednik.ru совладелец заведения, которое мы посетили. – Но трех посетителей одновременно во все три кабинки мы решили не пускать, так как нет никаких распоряжений насчет того, можно ли кому-то, кроме персонала, заходить внутрь для посещения туалета. Поэтому придумали такую схему: пытаемся и гостей допустить, и сами «не попасться». Столики разрешаем бронировать только на два часа, так как очень много желающих. Если разрешим безлимитную посадку, не получится увидеться со всеми, с кем хотелось бы. На весь переходный период, пока не откроется зал, действуем так. Все наши клиенты к этой нашей просьбе отнеслись с пониманием.

Нам главное самим понять, как работать всю эту неделю, чтобы ничего не нарушать и полноценно открыться с 23 июня. – Продолжает наш собеседник. – Столы расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга. А вот насчет того, должны ли посетители за ними сидеть в масках и перчатках, предписаний мы не получили. По идее, масочно-перчаточный режим в общественных местах никто не отменял, а это общественное место. С другой стороны, как можно есть и пить в масках и перчатках? Да и мы не можем это контролировать, так как все происходит на улице. Персонал – да, постоянно должен носить маски и перчатки, и менять их нужно каждые два–три часа. Но мы основывались на тех предписаниях, что были сделаны для Московской области. Мы их досконально изучили и основываемся на них. А от Москвы никаких бумажек на этот счет до сих пор не получали. По нормам посадки, что мы читали для Московской области, есть ограничения – два человека за одним столиком. Возникает вопрос, что делать, если придут три – четыре человека, семья или проживающие вместе? А если не семья и не вместе, не будем же мы у них проверять паспорта и прописку. Все столики на веранде рассчитаны на четырех человек. То, что люди, которым не хватило места за столиками, отсаживаются к клумбам, – это мы не можем регулировать, не наша территория.

Если к нам сейчас придут из управы и скажут, что у нас в порядке, а где нужно доработать, будем им за это благодарны. Если нам сразу выкатят штраф за какое-либо нарушение без объяснения причин… Но предписаний-то нет. Или есть, но их никто не видел и не читал. Может, не успели подготовить документы вовремя. Возможно, это сделано намеренно. Поэтому работаем, руководствуясь логикой. Вот те же туалеты: перед едой людям положено помыть руки. А в сегодняшних реалиях, когда все мы боремся за гигиену, делать это нужно обязательно. И вот захотели люди по нужде – куда им идти? Общественных туалетов поблизости нет. Закона на счет туалета на эту неделю нет, а здравый смысл у нас остался, – обяснил бизнесмен.

Ровно в 21 час со столика нас попросили следующие клиенты, и мы переместились на лавочку напротив. Народ гулял до самого позднего вечера (причем посетителей все прибавлялось и прибавлялось), не особо заботясь о соблюдении социальной дистанции. Маски и перчатки у всех были, но не в активном использовании. А вот в туалет, как бы ни хотелось, пускали строго по одному, причем если человек задерживался, уже выйдя из кабинки, чтобы помыть руки или перекинуться парой слов с барменом, его тоже приходилось ждать.