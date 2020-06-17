Десять участников массового протеста мигрантов в Дербенте задержаны

Управление Следственного комитета по Дагестану сообщило о десяти задержанных во время протестов граждан Азербайджана на границе в регионе. Об этом пишут «Такие дела».

Беспорядки начались на территории Дербентского района, когда группе мигрантов выдали список из 120 человек, которые смогут пересечь границу в ближайшее время. При этом отправки на родину ожидают 586 граждан Азербайджана.

Бунт устроили порядка 400 человек, которые перекрыли движение на трассе «Кавказ». Когда полицейские попытались уговорить участников акции разойтись, их закидали различными предметами, в том числе камнями.

В результате было повреждено пять служебных автомобилей полиции. СК завел уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни представителя власти и умышленном повреждении чужого имущества.

Также мигранты организовали возле села Куллар несанкционированный лагерь.