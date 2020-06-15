Менее  10% онлайн-сервисов адаптированы для незрячих людей

Инклюзивный проект Everland совместно с фондом «Искусство, наука и спорт» изучили 200 онлайн-сервисов 78 организаций на предмет доступности для незрячих людей. Результаты приводит Агентство социальной информации.

Среди сервисов службы такси, сайты аптек, банков, госорганов, доставки еды, магазинов электроники и другие ресурсы. Особенно актуальная их доступность стала в период режима самоизоляции. Выяснилось, что только 7 из 78 организаций стопроцентно адаптировали свои сайты для незрячих людей.

Проблемы возникали как с пользованием корзин покупок, закрытием рекламных баннеров, так и тем, что некоторые сайты не адаптированы под чтение скринридером (программа, которая зачитывает пользователю содержание на странице сайта).

В том числе указывается на невозможность зарегистрироваться незрячему человеку как самозанятому. Для этого необходимо посмотреть в камеру для подтверждения.

Всего в России, по оценке Всероссийского общества слепых, в стране сейчас проживают более ста тысяч незрячих человек.