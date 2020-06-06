"Курчатовский институт" создаст генетическую базу данных россиян по указанию Путина

«Национальная база генетической информации» будет разработана в «Курчатовском институте» по указанию президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет «Интерфакс».

На деятельность информационно-аналитической системы с 2021 года будут ежегодно выделяться бюджетные средства. Также начнется спонсирование специальных образовательных программ.

Совет по реализации Федеральной программы развития генетических технологий начнет работу по актуализации вузовских программ по генетическим технологиям и в том числе геномному редактированию.

Вместе с этим средства начнут выделять на разработку отечественного лабораторного и научного оборудования на этом научном поприще.