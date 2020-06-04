В России вышел пилотный выпуск YouTube-шоу для неслышащих людей

В российском сегменте YouTube появился пилотный выпуск ток-шоу для людей с проблемами слуха. Об этом пишет информационный портал «Глухих.net».

Шоу называется «Желтый диван» и в нем не предусмотрена артикуляция на теме особенностей здоровья. Предполагается, что гости эфира общаются с ведущим о любых вещах и явлениях повседневности.

Участником первого выпуска стал неслышащий блогер Алексей Кротов. В первом выпуске он рассказал о своих соцсетях и отношении к ним.

Герой и ведущий общаются с помощью языка жестов, но видео в том числе сопровождается текстом перевода.