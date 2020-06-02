Глава Бурятии лично "сдал" Путину недостроенный госпиталь под видом готового

Депутат законодательного собрания Бурятии от КПРФ Баир Цыренов выложил видеоролик, где продемонстрировал продолжающуюся стройку в военном госпитале для коронавирусных больных, которая, по словам главы региона Алексея Цыденова, уже работает с середины мая, обращает внимание «Медиазона».

В ролике видно, что в медучреждении Минобороны на территории Соснового Бора строительные работы до сих пор продолжаются внутри здания, а оборудование только монтируется.

При этом «сдача» объекта президенту РФ Владимиру Путину произошла более полумесяца назад, 15 мая, когда губернатор Бурятии Алексей Цыденов по видеосвязи отчитался об окончании строительных работ.