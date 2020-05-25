Экс-главу Минздрава Пензенской области осудили на 3 года за изнасилование врача

Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков был признан виновным по обвинению в изнасиловании своей 27-летней знакомой врача. Об этом сообщает издание «7х7» со ссылкой на пресс-службу суда Сосновоборского районна.

Как считают следователи, он в пьяном состоянии изнасиловал врача Сосновоборской участковой больницы.

Теперь чиновнику, руководившему региональным Минздравом придется выплатить жертве 500 тысяч рублей, а также суд приговорил его к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

При этом в руководстве региона на следующий день заявили, что Стрючков уволился за день до нападения, хотя издание со ссылкой на потерпевшую, не пожелавшую назвать свое имя, и местную активистку Наталью Подзорову опровергает эти сведения.