Пожар в больнице Татарстана и новые "черные списки" США. Новости к утру 23 мая

Власти США выступили с претензией к Всемирной организации здравоохранения, требуя незамедлительного и независимого расследования об ответных мера на эпидемию COVID-19, пишет «Интерфакс» со ссылкой на AP. Президент Дональд Трамп настаивает, что этот процесс необходимо начать как можно раньше, чтобы впредь избежать тех потерь, которые государства теперь понесли в результате распространения коронавируса и принимаемых карантинных мер.

Меж тем стало известно, что Министерство торговли Америки внесло еще 33 китайских компании в так называемый «черный список» по нарушению прав человека в плане права на религиозную принадлежность. Почти треть из них Министерство обвинило в принудительном труде, произвольных задержаниях и других грубых нарушениях прав религиозных и национальных меньшинств. О том, что в Китае преследуют последователей мусульманских традиций, ранее неоднократно говорили правозащитные организации.

Демократы из Парламента представителей США направили президенту Трампу претензию с требованием объяснить, почему он решил направить в Россию аппараты ИВЛ общей стоимостью в 5,6 миллионов долларов. В письме политики настаивают, что эта медтехника является стратегически необходимой для спасения американцев.

В Татарстане вечером 22 мая погибли три человека при пожаре в Зеленодольской центральной районной больнице. Уточняется, что в одной из палат ЦРБ загорелась медтехника, но в Минздраве Татарстана пояснили, что речь не идет о возгорании аппаратов ИВЛ, которые стали причиной недавнего пожара в стационаре Санкт-Петербурга.