В Москве умер участник публичной перевязки в защиту прав сирот

Защитник прав сирот Дмитрий Жданов умер в возрасте 27 лет. Об этом пишет «СПИД.центр» со ссылкой на брата активиста.

Медийную известность Дмитрий получил в 2018 году после участия в перформансе художницы Катрин Ненашевой «На-казание», посвященном обращению с воспитанниками детских домов. В столичном Александровском саду активистка публично перевязала Дмитрия, который на тот момент уже два года передвигался на коляске.

В 2016 году Жданов получил травмы позвоночника, пытаясь привлечь внимание к проблеме своего брата Ильи, которого в течение суток избивали в детском доме, но сотрудники полиции отказались возбуждать уголовное дело.

Дмитрий нуждался в ежедневном очищении ран и пролежней. Незадолго до смерти его выписали из больницы. Он продолжал собирать деньги на лечение и обезболивание.

Также Дмитрий Жданов известен как участник движения в поддержку сирот «Защита и помощь», которое покинул после публичного камин-аута из-за агрессии со стороны единомышленников.

В 2016 году активист организовал инициативу «Труденок», где помогал людям с инвалидностью и сиротам освоить профессию и устроиться на работу.

Сам Дмитрий Жданов родился в женской колонии и всю жизнь до совершеннолетия прожил в интернате с диагнозом олигофрения.

«Олигофренами и дебилами мы не были, просто системе так удобнее работать с детьми-сиротами», — пояснял Дмитрий в одном из интервью.