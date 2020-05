NYT не собирается опровергать материал о занижении числа жертв COVID-19 в России

The New York Times не сомневается в правдивости информации об искажении статистики смертности от коронавируса в РФ. Об этом пишет ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением, что ведомство намерено направить письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть данные о занижении количества смертей из-за COVID-19 в стране.

По мнению британской Financial Times, число жертв коронавируса в РФ может быть на 70% выше официальных данных. В The New York Times появилась аналогигчная информация. Между тем специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заверила, что фактов намеренного искажения данных о смертности из-за COVID-19 в стране не выявлено. В Депздраве Москвы также опровергли эти сообщения.

«Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов», – написала вице-президент по коммуникациям компании The New York Times Company Даниэль Роудс Хэ. По ее словам, никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются.

По словам Захаровой, дальнейшие дейстия в отношении NYT и Financial Times будут зависеть от того, опубликуют ли издания опровержения своих сообщений. При этом она отметила, что о лишении журналистов аккредитации речи не идет.