Истребители в Башкирии нарисовали флаг Франции. Власти уверяют, что так и хотели

Пресс-служба главы Башкирии объяснила, каким образом истребители изобразили в небе флаг Франции вместо российского. Они уверяют, что так и планировали.

Цвета французского триколора появились во время первого захода, а ко второму на небе все же изобразили флаг России. Чиновники пояснили, что это происходило и во время репетиции.

При этом губернатор региона Радий Хабиров сперва опубликовал в своем Instagram поздравление с Днем Победы сфотографировав изображенный в небе флаг Франции, однако вскоре удалил пост. Об этом сообщило издание Ufa1.ru.

Глава Башкирии отметил День Победы с флагом Франции pic.twitter.com/l8CDEMv6NQ — саша волошин (@sacha19601) May 9, 2020

«Для четкости белый цвет был поставлен в середину, а синий и красный по краям с целью их последующего смешивания», — приводит РБК доводы пресс-службы главы региона.