В Южной Осетии сообщили о первом зафиксированном случае заражения COVID-19

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрирован на территории Южной Осетии.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики, в настоящий момент зараженный COVID-19 изолирован.

Правительство республики ранее продлило ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до 11 мая, а также установило запрет на пересечение российско-югоосетинской границы через пункт пропуска «Рук» до 31 мая включительно. Режим нерабочих дней продлен до 8 мая. Полностью закрыта граница с Грузией.

На территории Южной Осетии запрещено проведение всех культурно-массовых мероприятий и празднование свадеб. Закрыты все образовательные учреждения и общественные места, за исключением продовольственных магазинов.