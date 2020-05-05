Илон Маск опубликовал фото новорожденного сына с татуировками на лице

Певица Клэр Элис Буше, известная как Grimes, родила (предположительно) сына. Напомним, отцом ребенка является основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Сам Илон Маск в своем микроблоге сообщил, что «мама и малыш чувствуют себя хорошо», а после опубликовал фото ребенка. При этом он выложил две фотографии малыша. На первой с помощью фильтра на лице младенца были наложены изображения татуировок.

На следующем фото Илон Маск в футболке «Occupy Mars» держит новорожденного сына на руках. Напомним, что это шестой ребенок Илона Маска. Предыдущие пять детей рождены его первой женой Жюстин Уилсон.