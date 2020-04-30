Лиза Боярская: Врачи просят меня рассказать, что вирус не шутки, нужно сидеть дома

Канал «Дождь» проводит телемарафон «Прорвемся» с участием артистов. Собранные средства пойдут на закупку масок, халатов и костюмов для медиков.

– Мы знаем, что уже фактически всех врачей бросают на ситуацию с коронавирусом, в том числе неопытных, и так же тех, которые занимаются другими профилями, - рассказала актриса Елизавета Боярская в эфире телеканала «Дождь». – Врачи – люди крепкие. Не жалуются. По крайней мере у меня нет ни одного знакомого, кто бы жаловался.

Самое главное – врачи не могут понять, почему кто-то не прислушивается к просьбам оставаться дома, – продолжает актриса. – Если люди будут оставаться дома, им (врачам. – К.Б.) будет проще, будет меньше людей прибывать в больницы. Да, у кого-то (вирус) не подтверждается, у кого-то (болезнь) проходит в лёгкой форме дома. Мне мои знакомые врачи говорят: «Лиза, пожалуйста, вот у тебя есть аккаунты, говори, рассказывай. Это не шутки. Нужно сидеть дома. Мы не вылечим всех сразу же, но если люди будут поступать к нам в меньшем количестве, мы сможем каждому оказать внимание и постараться сделать всё, чтобы пациент выздоровел». Когда это происходит скопом, сложно уделить внимание и оказать квалифицированную помощь каждому.

Я слышала, что сейчас ношение масок станет обязательным. Мне кажется, это первое, что должно было прийти в голову всем. Наша задача – думать не о том, что «я могу заразиться», а о том, что «я могу кого-то заразить». Учитывая, что много бессимптомных случаев, каждый человек может быть потенциально опасен. Моя задача – думать не только о своей семье, хотя я о ней думаю, но и о тех, кто стоит рядом в магазине, расплачивается рядом в кассе в аптеке. Я ношу маску не только потому, что боюсь заразиться, но и потому, что очень боюсь стать причиной болезни для кого-то другого. Посмотрите на фотографии врачей с отпечатками от респираторов на лице. Они настоящие герои. Каждый санитар, каждая медсестра, которая дежурит в больнице сутками. А нам сейчас важно объединиться и помочь им, как можем.

Телемарафон канала «Дождь» стартовал в четверг в полдень и продлится до 20:00. За первые два часа зрители собрали 1,4 млн рублей. В ходе марафона выступают известные музыканты – Евгений Хавтан, «Несчастный случай», «Мумий Тролль», Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, «ЧайФ», Юрий Шевчук, Шура Би-2, Фёдор Чистяков, Ёлка, Вячеслав Бутусов, «Порнофильмы», Леонид Агутин, Вера Брежнева, «Ночные снайперы» и многие другие. Также в эфир выходят известные драматические артисты.