Кафе в Москве забетонировали не из-за карантинных мер

В Москве недалеко от метро «Площадь Ильича» перегородили вход в кафе бетонными блоками, пишет РИАМО. СМИ сообщали, что решение о перекрытие принято из-за того, что заведение работало в период самоизоляции и в нем не соблюдалась дистанция между посетителями.

Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг, что преграда была установлена не из-за карантинных мер.

В центре Москвы забетонировали кафе. «Самса халяль» на Таганке продолжала работать, несмотря на запрет суда и режим самоизоляции. Тогда местная управа положила пару бетонных блоков у входа pic.twitter.com/o4ksmAOlr2 — Мослента (@moslenta) April 14, 2020

«Исполнительный лист Таганского районного суда о запрете эксплуатации этого заведения был выдан еще в прошлом году, но они его нарушали, поэтому в декабре 2019 года были поставлены бетонные блоки у входа», — пояснил Немерюк.

До этого, в декабре прошлого года, кафе уже закрывали таким образом, но владельцы заведения демонтировали блоки.