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Кафе в Москве забетонировали не из-за карантинных мер

Общество
17:46, 14 апреля 2020

В Москве недалеко от метро «Площадь Ильича» перегородили вход в кафе бетонными блоками, пишет РИАМО. СМИ сообщали, что решение о перекрытие принято из-за того, что заведение работало в период самоизоляции и в нем не соблюдалась дистанция между посетителями.

Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг, что преграда была установлена не из-за карантинных мер.

«Исполнительный лист Таганского районного суда о запрете эксплуатации этого заведения был выдан еще в прошлом году, но они его нарушали, поэтому в декабре 2019 года были поставлены бетонные блоки у входа», — пояснил Немерюк.

До этого, в декабре прошлого года, кафе уже закрывали таким образом, но владельцы заведения демонтировали блоки.

Рубрика: Общество

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