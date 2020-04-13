Гринпис: В России горит 930 гектаров леса, но в сводках говорят лишь о 2% из них

Руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко высказал мнение, что почти вся официальная информация о лесных пожарах в России «состоит из лжи и разнообразных умолчаний».

Так, по данным космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, сейчас на территории России горят 930 гектаров лесной территории, но при этом в официальной статистике сообщается только о 2% — 15,9 гектара. Об этом пишет АСИ.

Треть пожаров сейчас приходятся на Забайкальский край, остальные распределены по Бурятии, Европейской части РФ, Смоленской и Брянской областях.

По предположению «Гринпис», данные намеренно искажаются. Также в учет не идут профилактические выжигания в лесах, хотя фактически они являются пожарами. Плюс не учитываются пожары в лесах сельскохозяйственного предназначения, а они составляют 10% всего масштаба лесов в России.

Отмечается, что треть пожаров касаются лесов, у которых нет никакого конкретного статуса. «Гринпис» требует наделить эти территории правовым статусом, чтобы урегулировать поставленный вопрос.