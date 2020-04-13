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Бывший член Общественной палаты заболел "тяжелой формой пневмонии"

Общество
19:14, 13 апреля 2020

Георгий Федоров / фото: Facebook
Георгий Федоров / фото: Facebook

Оппозиционный политик, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров на выходных сообщил в Facebook, что у него тяжелая форма пневмонии. Что «скорую» удалось вызвать только с третьей попытки, и что от госпитализации политик в итоге был вынужден отказаться, посчитав, что есть люди, которым она нужнее. Его пост тут же атаковали тролли, начавшие под копирку писать, что его история — это фейк.

Мы связались с Георгием Федоровым. Из разговора стало понятно, что болеть – не только коронавирусом, а просто болеть – сегодня категорически не рекомендуется.

– Георгий Владимирович, как сейчас себя чувствуете?

– Сейчас уже стабильно, температура держится в районе 37 (плюс-минус), как минимум хуже не становится. Начал колоть антибиотики. Не знаю, помогают ли они, но по крайней мере точно не вредят. И температура не повышается.

– Как оцениваете состояние нашей медицины? Под силу ли ей пандемия?

– Наши медработники работают на грани износа. О чем можно говорить, когда я дважды безуспешно пытался вызвать «скорую» с температурой под 39 и с задыханием. Причем дозванивался оба раза по 15 минут – они сначала подключают, как я понял, на общий пульт, а потом на конкретную бригаду – и мне женщина изможденным голосом советовала пить «Нурофен» и вызвать врача из поликлиники. Самое смешное, что на следующий день после первой попытки вызвать медиков, мне пришла смс от «скорой», где меня попросили оценить их работу. 

Кстати, врач из поликлиники, очень хорошая девушка, все-таки смогла вызвать мне врача – коллегу они все-таки послушали. Врач приехал без защиты, в обычной маске. Минут сорок определяли, куда меня везти.

А что творится в больницах – врачи работают, как в войну. «Скорые» приезжают каждые 5-7 минут, привозят разных людей – многим еще хуже, чем мне. Я, когда это увидел, сразу отказался от госпитализации. Там всех кладут в общую палату, даже тех, кому гораздо хуже. Тут хочется передать большой привет оптимизаторам медицины, которые долго нам рассказывали, что у нас слишком много больничных коек.

– То, что на ваш пост так яростно накинулись тролли, о чем говорит?

– Это говорит о безумии нашей системы и ее пропагандистов. Меня ведь нельзя обвинить в работе на Госдеп. Да, я оппозиционер, но я конструктивен. Я сам не ожидал такого резонанса от своих постов: мне писали из разных стран мира от США до Израиля. И у многих просто нет информации, многие не знают, что им делать. У нас же могут проинформировать только о том, что вас оштрафуют. У власти не хватает смелости признать свою ответственность. Видимо, начальство троллей поняло, что пост надо приглушать, и сразу понеслись их комментарии, как под копирку. И еще в личку – куча угроз. Если что, у меня есть записи переговоров с диспетчерами «скорой», и господа тролли могут убедиться, что все это – чистая правда.

Рубрика: Общество

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Георгий Федоров / фото: Facebook

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