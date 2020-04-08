В Тольятти с понедельника возобновит работу градообразующее предприятие

Завод «АвтоВАЗ» в городе Тольятти возобновит работу 18 апреля, передает «Интерфакс».

В пресс-релизе первичной профсоюзной организации предприятия отмечают, что будет изменен график доставки сотрудников на работу, а также изменится расписание работы детских садов и столовых. Изменения не коснутся только тех, кто работает по трехсменному графику.

Также на производство закуплено 500 бесконтактных приборов для измерения температуры. Вместе с этим установлены защитные экраны на рабочих местах и зонах отдыха.

Руководство «АвтоВАЗа» после обращения Владимира Путина обратилось к правительству области с просьбой возобновить работу завода с соблюдением особых санитарных норм.

Тольятти является моногородом. Градообразующее предприятие — завод «АвтоВАЗ», с которым связаны многие другие производства в городе. На протяжении долгого времени власти пытаются «вытащить» город из «моно»-статуса, реализуя в нем программы вроде «Особой экономической зоны» и «Жигулевской долины», но многолетние попытки не дают существенных результатов.

Всего в Самарской области на 8 апреля зарегистрированы 18 случаев заражения COVID-19. 11 человек уже выписаны после излечения. Двое из заболевших — сотрудники «АвтоВАЗа».