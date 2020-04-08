Более четверти россиян недовольны мерами по подготовке больниц к пандемии

Исследователи выявили рост доли россиян, которые считают меры властей по борьбе с эпидемией коронавируса эффективными.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного на прошлой неделе опроса ВЦИОМ, пишет РБК.

Согласно данным исследования, свыше 60% россиян уверены, что власти делают все необходимое для борьбы с дальнейшим распространением COVID-19.

Отмечается, что за пять дней доля одобряющих действия властей увеличилась на 11%. Так, 2 апреля на вопрос, достаточны ли меры, предпринимаемые в России для противодействия эпидемии, 63% респондентов ответили положительно, что на 11% выше, чем по итогам опроса 29 марта (52%). При этом доля тех, кто считает меры недостаточными, сократилась на 12% – с 38% до 26%. Число россиян, назвавших предпринимаемые меры излишними, сохранилось на уровне 4-5%.

Кроме того, исследователи выяснили, насколько эффективными видятся действия властей по подготовке больниц к приему зараженных новым заболеванием. Число тех, кого эти меры устраивают, увеличилось с 34% (по данным на 30 марта) до 43% (на 2 апреля). Недостаточными усилия в этом направлении считают 29% (против 38%), избыточными – 2% (против 1%).