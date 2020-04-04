Режим изоляции может усугубить проявления аутизма

Руководитель Центра проблем аутизма Екатерина Мень в общении с «Такими делами» предположила, что режим самоизоляции до 30 апреля негативно скажется на подопечных организации.

«Наша помощь направлена на включение детей в социальную среду и на изменение и подготовку самой среды. Теперь делать это просто невозможно, потому что у нас отняли среду», — говорит Мень. Только некоторые дети с аутизмом могут работать с экспертами в удаленном формате, остальным необходимы специальные условия в реальном режиме.

По словам Екатерины Мень, узнать, насколько будет утрачен навык, можно будет, только вернувшись в среду, где ребенок вновь будет предпринимать попытки взаимодействовать с окружающими.

Многих партнеров Центра проблем аутизма в условиях карантина удалось сохранить, но не обошлось без потерь. На балансе организации остались редкие сотрудники, которых нельзя лишать дохода.