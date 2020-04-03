Житель Волоколамска: "Полное ощущение, что я в оккупации"

Читатель поделился с нами кадрами из Волоколамска, где из громкоговорителя по пустынной улице разносится призыв к «тотальной самоизоляции».

Эти кадры навевают тревожные ассоциации. «Полное ощущение, что я в оккупации», — комментирует автор видео.