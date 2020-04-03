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02 апреля, четверг

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Житель Волоколамска: "Полное ощущение, что я в оккупации"

Общество
13:25, 03 апреля 2020

Читатель поделился с нами кадрами из Волоколамска, где из громкоговорителя по пустынной улице разносится призыв к «тотальной самоизоляции».

Эти кадры навевают тревожные ассоциации. «Полное ощущение, что я в оккупации», — комментирует автор видео.

 

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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Константин

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Иные скажут: а что такого? Мне скрывать нечего! Мол, зато родное государство меня, быть может, быстрее защитит от мошенников. Однако не стоит забывать, что подобные игры с государством, особенно с нашим, – это игра в одни ворота

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Статистика констатирует: на фоне вот этого всего подскочили продажи отнюдь не гречки с туалетной бумагой. На это ведутся только отдельные паникеры. А настоящие вдумчивые выживальщики скупают презервативы

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

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