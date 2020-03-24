В Сети появилось видео с Владимиром Путиным в желтом биозащитном костюме

Интернет обошло видео посещения президентом Владимиром Путиным медицинского центра для больных COVID-19 в Коммунарке.



Видеоролик опубликовал телеканала RT. На кадрах демонстрируется, как президент с помощью медперсонала надевает защитный костюм желтого цвета, респиратор и бахилы.

Жёлтый защитный костюм для президента. Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке.



Президент поблагодарил врачей за организацию работы. В стационаре в Новой Москве на лечении находятся 412 человек. Коронавирус подтверждён у 82 пациентов pic.twitter.com/8hXs2BFSYu — RT на русском (@RT_russian) March 24, 2020

Глава государства посетил больницу в поселке Коммунарка, где содержатся лица с подозрением на коронавирус. Путин отметил высокое качество работы центра и отдельных сотрудников больницы. «Все работают как часики — хорошие и слаженные», — цитирует Путина ТАСС.

Перед этим состоялось совещание президента с вице-премьером Татьяной Голиковой, мэром Москвы Сергеем Собяниным и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Согласно последним данным, в России выявлено 495 случаев COVID-19.