До вечера в Москве сохранится сильный порывистый ветер

Метеобюро Москвы и Московской области предупреждает, что до вечера 19 марта жителям столицы стоит ждать порывистого ветра скоростью до 18 метров в секунду.

«Интерфакс» пишет, что Гидрометцентр прогнозирует «желтый» уровень опасности в Москве вплоть до утра 21 марта. Максимальный показатель температуры 19 марта не превысит 9 градусов тепла, а к субботе температура воздуха упадет ниже ноля.

13 марта во время урагана в Москве погиб один человек и трое пострадали. Ветер повалил более двухсот деревьев, а также повредил порядка пятидесяти автомобилей.