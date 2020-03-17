Вскрытие замков мастером: плюсы и минусы обращения в платный сервис

Смоделировать ситуацию, когда вам понадобится мастер по вскрытию замков несложно. Никаких афер и взлома банковских сейфов – достаточно просто выронить брелок во время давки в метро, слишком сильно повернуть ключ в промерзшем замке, купить недорогой запорный механизм и игнорировать симптомы скорой поломки.

Несмотря на то, что многие представители сильного пола полагают, что вскрыть входную дверь своей квартиры, офиса, автомобиля они смогут самостоятельно, все же рекомендуем обратиться в специализированный сервис. И вот почему.

Дешевле

Мастера аварийной службы вскрытия замков в 9 случаях из 10 откроют дверь без повреждений. Конечно, бывают исключения, когда требуется грубая физическая сила или разбор конструкции двери, но почти всегда сломанный замок или дверь без ключа удается открыть аккуратно. А значит – без серьезных последующих покупок.

Сразу поменяют

Да, менять замок или секретный механизм в дальнейшем придется – либо из-за поломки, приведшей к форс-мажору, либо из-за вопросов безопасности, ведь потерянные ключи могут быть у злоумышленников. Дверь при аккуратном вскрытии, как правило, не портится.

Чтобы сэкономить себе нервы, а также гарантированно выбрать замок, подходящей вашей двери, лучше доверить замену тому, кто вскрывает старый замок, и у того, кто приехал на вызов с комплектом популярных моделей запорных механизмов. Замену произведут сразу после вскрытия.

Откроют быстро

Скорее всего, вы не хотите стоять под дверью или ночевать у друзей, дожидаясь, пока наступит понедельник, чтобы вызвать слесаря. Вы также не хотите пытаться вскрыть дверь кустарными методами, вооружившись самодельными отмычками ли инструментами соседа.

Несмотря на то, что в теории вскрыть замок 1 класса массовой серии реально, уйти на это может и два, и три часа. Вряд ли открыть даже такой замок удастся без повреждения декоративной части двери.

Мастер же справляется со среднестатистическим замком за 5-10 минут, но справедливости ради стоит отметить, что сложные импортные замки даже профессионал может вскрывать до полутора часов.

Круглосуточно, по отработанной схеме

Платные сервисы аварийного вскрытия, особенно в мегаполисах, работают 24 часа в сутки, почти всегда без выходных, в том числе по праздникам, на Новый год и 8 марта. Рекомендуем обращаться в сервисы, которые заранее назовут стоимость работы и комплектующих, расскажут, какие документы приготовить до прибытия мастера, а также отправят к вам бригаду, находящуюся на дежурстве недалеко от вашего дома, офиса, стоянки.