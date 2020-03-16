МГУ вводит дистанционное обучение, а школьникам могут продлить каникулы

Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ, предусматривающий переход студентов на дистанционное обучение.

«Осуществлять учебный процесс в Московском университете с использованием дистанционных образовательных технологий с 17 марта 2020 года до особого распоряжения», – цитирует документ «РИА Новости».

Отмечается, что учащимся будет предоставлена возможность перехода на индивидуальные образовательные планы.

Между тем российские власти в связи с распространением коронавируса рассматривают возможность продления школьных каникул. Как рассказал источник агентства в правительстве, уже поручено проработать соответствующие меры.

Ранее режим свободного посещения с возможностью дистанционного обучения был введен во всех столичных школах.