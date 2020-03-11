МЧС просит предоставить пожарным следовательские полномочия

МЧС России подготовило законопроект, предлагающей расширить диапазон полномочий федеральной противопожарной службы, пишет АПИ.

До сих пор дознаватели МЧС, прибывшие на место возгорания, даже не имеют права требовать удостоверения личности у тех, на кого свидетели происшествия указывают как на виновников пожара.

Законопроектом предлагается наделить пожарных детективов правом не только проверять документы, но также снимать отпечатки пальцев, привлекать людей в качестве понятых, требовать покинуть место происшествия, а также посещать организации, знакомиться с документами, в том числе теми, которые содержат персональные данные.

Медорганизации планируют обязать докладывать пожарным службам о погибших в результате полученных ожогов. Предлагаемые меры, согласно пояснительной записке проекта, помогут оперативно расследовать пожары.

В материале АПИ отмечается, что в действующей редакции текст закона может нарушать тайну связи, банковскую, адвокатскую тайны и тайну исповеди.

В среднем за месяц в России происходит порядка 43,6 тысяч пожаров, по данным МЧС. В них ежемесячно погибают более 650 человек.