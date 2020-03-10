Песков подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не сможет посетить Москву 9 мая.

По словам Пескова, точный состав американской делегации пока не определен, передает «Интерфакс».

По данным источников «Коммерсанта» в государственных структурах, Соединенные Штаты в своем ответе заверили, что на 75-летии Победы их страну представят высокопоставленные чиновники, приложив также список из возможных участников.

Ранее в своем интервью ТАСС президент России Владимир Путин отметил, что присутствие лидеров других стран на Дне Победы «вообще не важно», он подчеркнул: «Это наш праздник». При этом глава государства отметил: «Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать».