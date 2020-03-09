Женщине дали 7,5 лет за убийство угрожавшего ей лопатой и избившего её сожителя

Суд приговорил жительницу Забайкалья Татьяну Мартынову к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство сожителя, который перед этим избил её, сообщает «Медиазона» со ссылкой на её адвоката Аюра Жамсаранова.

6 сентября она поругалась со своим сожителем, когда они вместе распивали алкоголь. Тогда мужчина избил её, а у женщины, как отмечается в релизе суда, «на почве возникшей личной неприязни и из мести за полученные побои, возник преступный умысел на причинение ему смерти».

Далее женщина «реализуя свой преступный умысел» дважды ударила своего знакомого ножом, что послужило причиной смерти.

При этом, как пояснил адвокат, Мартынова признала свою вину, однако суду не удалось обнаружить свидетельств в пользу версии о том, что преступление было совершено в состоянии аффекта «вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением погибшего». При этом Могойтуйский районный суд признает, что «поводом» для убийства послужили поступки жертвы, который кроме побоев также угрожал женщине и замахивался на неё лопатой.