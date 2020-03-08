Рекордно теплое восьмое марта в Москве будет пасмурным и дождливым

Восьмое марта этого года стало самым теплым всю историю метеонаблюдений в столице, побив рекорд шестилетней давности.

К 6:00 воскресенья термометр на базовой московской метеостанции на ВДНХ показал 8,5 градуса, передает «Интерфакс». Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда температура воздуха составила 8,3 градуса. Отмечается, что окончательное значение рекорда станет известно вечером.

Как сообщает портал «Метеоновости», предстоящим днем в московском регионе ожидается облачность, пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха может достигнуть 9..11 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – около 70%, содержание кислорода в воздухе понижено.

Отмечается, что для метеозависимых людей такая погода является неблагоприятной. Особенно это касается тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за влажности могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, а также суставов и позвоночника.

Температурные рекорды обновляются в Москве второй день подряд. Накануне, 7 марта, воздух прогревался до 12 градусов. Это на целых три градуса больше прежнего рекорда, который был установлен в 2002-м.