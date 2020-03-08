Депутат назвала "ожидаемым" нападение на марш за права женщин в Бишкеке

В Бишкеке на участников марша за права женщин напали порядка 50 людей в масках и с палками. Полиция остановила конфликт и задержала около 70 участников шествия, дав уйти агрессорам, передает отделение «Медиазоны» в центральной Азии.

Уточняется, что нападавшие отбирали у активистов флаги, а затем рвали их. По данным телеканала «Апрель», они также «пинали и били» женщин и детей.

В 15:15 все задержанные были отпущены после нескольких часов беспричинного задержания, в том числе корреспондент «Медиазоны». Более часа к ним не пускали адвокатов.

После этого митинг продолжился у здания Свердловского РОВД, куда привезли активистов. На одну из участниц акции Майю Абдылдаеву, как отмечается, был составлен протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Ситуацию в своем Twitter прокомментировала депутат парламента Кыргызстана Эльвира Сурабалдиева заявив, что организаторы не уведомили правоохранительные органы о проведении шествия, а «другая сторона» сочла его акцией в защиту ЛГБТ-сообщества, что вызвало «ожидаемую реакцию». Она также подтвердила, что «провокаторам спокойно дали уйти».