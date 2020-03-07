Челябинец лишился машины из-за 113 рыб

Жителя Челябинска приговорили к 250 часам обязательных работ в рамках рассмотрения дела о незаконном вылове рыбы на особо охраняемом водоеме. В сентябре минувшего года мужчина отправился рыбачить на лодке в озере Чебачье-2, признанном памятником природы.

«Челябинск Сегодня» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры уточняет, что инспекторы госконтроля Федерального агентства по рыболовству вместе с полицейскими нашли при мужчине 113 голов пеляди, которых он поймал с помощью сети. Ущерб от этого преступления составил 104 тысячи рублей.

На машину подозреваемого в результате иска был наложен арест, а после обвинительного приговора суда было обращено взыскание на автомобиль.