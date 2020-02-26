За опасное поведение на пляже граждан предлагают штрафовать на сумму до 2 тысяч

В Совете Федерации представители семи субъектов предложили дополнить обновленный КоАП статьей о нарушении правил охраны жизни людей на водных объектах. Об этом пишет «РИА Новости».

Предлагается закрепить в кодексе ответственность за купание в неположенных местах, заплыв за буйки, прыжки с лодок, катеров и причалов в воду. Также граждане могут заплатить штраф от 500 до 2 тысяч рублей, если они купались пьяными или пришли на пляж с собакой. Среди других запрещённых действий инициаторы упоминают игру с мячом в неположенном месте, ложные сигналы тревоги, плавание на непредназначенных для этого средствах, приближение к парусным судам, весельным лодкам и загрязнение мест отдыха.

Для должностных лиц ответственность по упомянутым нарушениям составит от 2 до 5 тысяч, для ИП — от 7 до 10 тысяч, а для юрлиц — от 10 до 50 тысяч. Вскоре предложение будет направлено в Минюст.