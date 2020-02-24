В Нагатинской пойме может появиться станция метро "Парк чудес"

Столичные власти планируют открыть станцию метро «Парк чудес», которая войдет в состав будущей Бирюлевской линии.

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«В планах на ближайшие годы – открыть в Нагатинской пойме вторую станцию метро "Парк чудес" в составе будущей Бирюлевской линии. Она точно не будет лишней», – написал столичный градоначальник.

По его словам, после открытия тематического парка развлечений «Остров мечты» район станет новой точкой притяжения на карте Москвы, куда будут каждый день приезжать тысячи людей.

Собянин напомнил, что создание развлекательного комплекса началось со строительства на Замоскворецкой линии метро новой станции «Технопарк» и пешеходного перехода с траволатором через проспект Андропова.

Парк развлечений «Остров мечты» должен начать работу 29 февраля. Общая площадь комплекса составляет 100 га.