Более четверти служащих МВД в России – женщины

За семь лет число женщин в рядах сотрудников полиции выросло на 7,1%, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД. Если в 2012 году женщин среди полицейских было 20,2%, то к концу 2019 года их стало 27,3% — более 181 тысячи человек.

Количественное преимущество женщин наблюдается в подразделениях отдела по делами миграции, отдела по делам несовершеннолетних, отделов дознания и следствия.

Ежегодно в Министерстве проводится премия «Щит и роза», на которой награждают лучших сотрудниц правоохранительной системы. В этом году церемония пройдет 3 марта в Кремле.

Также ранее сообщалось, что одной из самых известных женщин МВД, официальной представительнице ведомства Ирине Волк, присвоили звание генерал-майора полиции.