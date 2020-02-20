Журналистов и операторов связи обязяли оповещать о чрезвычайных ситуациях

Госдума приняла закон, согласно которому СМИ и операторы связи должны передавать и публиковать экстренные сообщения.

Как сообщает «Парламентская газета», депутаты одобрили законопроект в окончательном, третьем чтении. Теперь органы государственной власти и местного самоуправления могут требовать у СМИ и операторов связи передавать и публиковать информацию о чрезвычайных ситуациях.

В зависимости от формы распространения СМИ соответствующий орган власти будет обращаться с требованием выпустить необходимое сообщение в теле- или радиоэфир или опубликовать экстренную информацию.

Отмечается, что операторы связи и СМИ не понесут дополнительных расходов в связи с нововведением.