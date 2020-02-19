Исследование показало, что каждый 57-й россиянин работает в силовых структурах

Порядка 2,6 миллиона россиян заняты работой в силовых ведомствах, сообщается в исследовании «Проекта». Показатели выросли с 2014 года на 10%. При этом стоит отметить, что в подсчетах не учитываются сотрудники охраны госкомпаний, ЧОПов и корпоративных служб безопасности.

Самая многочисленная группа силовиков — военнослужащие (793,5 тысячи человек в 2018 году). Но численность тех сотрудников, кто защищает россиян от внутренних угроз все равно выше. В структурах ФСИН занято 211 тысяч человек, в МЧС — 118 тысяч, а в ФСБ — 200 тысяч. Отмечается, что после вступления Путина на третий срок в России на 23-25% выросло число прокуроров и следователей.

В 2018 году федеральный бюджет израсходовал 29% своих ресурсов по статьям «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». В 2016 году на расходы по этим статьям было потрачено 35% бюджета.

Всего в 2018 году было потрачено 1,71 триллиона рублей на Министерство обороны, 961,7 миллиарда рублей — на МВД, 305,8 миллиарда — на ФСИН и 231,5 миллиарда — на Росгварию. В свою очередь, на МЧС потратили 175,5 миллиарда рублей. Остальные деньги были перераспределены по другим ведомствам.

За шесть лет с 2012 по 2018 годы зарплаты федеральных силовиков выросли в полтора-два раза. В некоторых ведомствах был превышен и этот порог. Например, во ФСИН доход сотрудников вырос в 2,2 раза, а в прокуратуре и СК — в 2,1. В регионах же больше повезло работникам МВД — их зарплаты выросли в среднем в 2,3 раза.