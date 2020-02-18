Высший суд Вены дал согласие на экстрадицию экс-главы департамента Минкульта

Решение об экстрадиции в РФ из Австрии бывшего директора департамента Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу.

Как сообщает «РИА Новости», Высший земельный суд Вены отказался удовлетворить жалобу, которую Мазо подал на постановление предыдущей инстанции.

Адвокат экс-чиновника заявил, что продолжит оспаривать решение о выдаче своего подзащитного.

Бывший глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Мазо является фигурантом двух резонансных дел о хищениях. По «делу реставраторов» ему удалось избежать длительного срока заключения и выйти на свободу сразу после оглашения приговора.

На момент, когда экс-чиновник стал фигурантом дела о хищении 450 миллионов рублей, Мазо покинул территорию РФ. Суд выдал санкцию на его заочный арест.

В ноябре 2019 года полиция Вены доставила Бориса Мазо на допрос.

Сейчас окончательное решение об экстрадиции бывшего чиновника в Россию должен принять министр юстиции Австрии, пишет ТАСС.