Высший суд Вены дал согласие на экстрадицию экс-главы департамента Минкульта

Решение об экстрадиции в РФ из Австрии бывшего директора департамента Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу.
Как сообщает «РИА Новости», Высший земельный суд Вены отказался удовлетворить жалобу, которую Мазо подал на постановление предыдущей инстанции.
Адвокат экс-чиновника заявил, что продолжит оспаривать решение о выдаче своего подзащитного.
Бывший глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Мазо является фигурантом двух резонансных дел о хищениях. По «делу реставраторов» ему удалось избежать длительного срока заключения и выйти на свободу сразу после оглашения приговора.
На момент, когда экс-чиновник стал фигурантом дела о хищении 450 миллионов рублей, Мазо покинул территорию РФ. Суд выдал санкцию на его заочный арест.
В ноябре 2019 года полиция Вены доставила Бориса Мазо на допрос.
Сейчас окончательное решение об экстрадиции бывшего чиновника в Россию должен принять министр юстиции Австрии, пишет ТАСС.