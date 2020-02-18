В Москве начали продавать гробы для котов из биоразлагаемого материала

В столице появился сервис, предлагающий услуги по изготовлению деревянных гробов для домашних питомцев.

На Instagram-аккаунт под названием «Мосгоркошгроб» обратило внимание агентство РИАМО.

Сообщается, что гробы представлены в двух размерах – 500 на 220 миллиметров и 600 на 255 миллиметров. Каждая модель выполнена из биоразлагаемого материала – фанеры высшего сорта. На крышке изделия изображен крылатый кот.

Вместе с тем отмечается, что в Москве и Подмосковье умерших домашних животных в соответствии с законом необходимо кремировать, нарушение влечет за собой штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей для гражданских лиц.